Francesco Chiofalo d’urgenza in ospedale: come sta? Ecco i primi aggiornamenti, il video preoccupa

Paura per Francesco Chiofalo, dopo una serata realizzata ieri in quel di Catania. La giornata per l’ex di Temptation Island si è conclusa nel peggiore dei modi: in ospedale, trasportato d’urgenza da un’ambulanza. Ma cosa è successo?

Francesco Chiofalo in ospedale: come sta?

Al momento non è chiaro quali siano le condizioni di salute di Francesco Chiofalo né il motivo che ha reso necessario l’intervento degli operatori del 118 e il suo probabile ricovero in ospedale. Ciò che emerge dalle Instagram Stories di Francesco Chiofalo, però, ha fatto preoccupare i suoi fan.

La giornata era iniziata tranquilla, con un volo da prendere per Catania ed il consueto caos in aeroporto da Roma. Per un errore di distrazione Chiofalo ha mancato il suo volo dovendo attendere il successivo, il tutto documentato come sempre sul suo profilo social.

Poi finalmente il volo per Catania, qualche paranoia in aereo e la serata in un locale che sembra essersi svolta tranquillamente, almeno fino alla successiva Story in cui Francesco riprende l’arrivo dell’ambulanza.

Da questo momento in poi non è chiaro cosa sia accaduto ma si sente dal video (in apertura) Francesco lamentare di non sentire la gamba. Quindi l’arrivo in ospedale, la preoccupazione di Chiofalo ed i primi controlli medici, tra cui si ipotizza anche una TAC. Cosa sarà successo?

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli che, con ogni probabilità potrebbero arrivare proprio dai social di Francesco Chiofalo o della sua fidanzata Drusilla Gucci per saperne di più.

AGGIORNAMENTO: Investigatore Social (Alessandro Rosica), ha sentito Chiofalo al telefono pochi minuti fa: