L’annuncio della gravidanza di Selvaggia Roma non è stato accolto da tutti in modo “pacifico”. Non sono infatti mancate le frecciatine prima di Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria, poi del suo ex Francesco Chiofalo, l’ex “Lenticchio” di Temptation Island. Proprio dopo quella esperienza, infatti, la coppia decise di mettere un punto alla loro relazione ma da allora i rapporti non sono stati particolarmente semplici.

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, il botta e risposta al vetriolo

Adesso però, Selvaggia Roma ha ritrovato la felicità con Luca Teti, calciatore dal quale aspetta il suo primo figlio. Appresa la notizia, Francesco Chiofalo ha deciso di rompere il silenzio e farle gli auguri senza però nascondere un certo rancore: “Sono contento per lei anche se mi ha augurato la morte”.

Ma come ha preso Selvaggia le parole dell’ex? La donna attraverso le Instagram Stories ha commentato piccata:

Si, ho sentito gli auguri di F.C. Ma sinceramente dopo che ha detto le sue solite favole rispondo così. Quando il c*lo brucia la bocca sparla sempre. Ricordatevelo. Io sempre signora e lui lo sa, con questo vi auguro buona serata.

Una risposta che dimostra ancora una volta come tra i due non vi sia più alcun rapporto.