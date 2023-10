Francesca Pascale, chi è la moglie di Paola Turci: ecco come si sono conosciute (c’entra la Fagnani)

Paola Turci e Francesca Pascale sono una coppia molto riservata. Nonostante la loro storia d’amore sia stata al centro dell’attenzione dei media, hanno sempre cercato di proteggerla, evitando di rilasciare interviste o di condividere troppe immagini sui social.

Paola e Francesca si sono sposate il 2 luglio 2022 a Montalcino, in Toscana. Il matrimonio è stato semplice e intimo, proprio come avevano preannunciato. Sono arrivate insieme a Palazzo dei Priori a Montalcino, a bordo di una Jaguar, vestite in abiti total white.

Hanno pronunciato il loro sì davanti al sindaco Silvio Franceschelli e ai testimoni. Dopo il matrimonio, hanno condiviso una foto su Instagram con la didascalia “We said Yes!”.

Francesca Pascale ha descritto quel giorno come “il giorno più bello della mia vita”.

Come si sono conosciute

Paola Turci e Francesca Pascale si sono conosciute a un concerto della cantautrice romana. Proprio la Pascale è una sua grande fan ed aveva alimentato la curiosità della Turci.

Paola aveva letto l’intervista della Fagnani alla Pascale e ne è rimasta colpita. Successivamente, ha saputo che Francesca sarebbe venuta al suo concerto a Torino.

Durante il concerto, c’è stato un problema con l’elettricità e Paola Turci ha cantato senza audio per alcuni minuti. Questo evento ha colpito la Pascale e da quel momento è nata la loro storia d’amore.

Figli e nipoti

Paola Turci non ha figli. La sua decisione di non averne è frutto di una scelta personale. Tuttavia, è molto legata alla sua nipote, Margherita.