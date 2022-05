Francesca De Andrè, dopo avere confidato di essere stata vittima di violenze da parte del suo ex fidanzato, ha postato la prima sconvolgente fotografia che la ritrae in ospedale.

“Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese fa…”, scrive la nipote di Fabrizio De Andrè su Instagram.

Il drammatico racconto prosegue:

Sapete quanto anche le accuse che fate siano incisive sulla PAURA di non essere creduta e quindi di reagire, denunciare e raccontare la verità uscendo da determinati meccanismi dove si rischia troppo facilmente la vita? Vi invito tutti a farvi un esame di coscienza. Io ho trovato il coraggio, ripeto, nonostante la paura, e non sarete certo voi a togliermelo.

Appena successo ho passato tempo pieno di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente. Adesso non è più una vergogna, ma il mio urlo al mondo: NESSUNO si permetta di addossare colpe a chi è stata VITTIMA di tali violenze.

Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta ad ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo.