A partire da oggi, lunedì 11 settembre, riaprono le porte di Forum, il celebre tribunale televisivo giunto alla sua 39esima edizione. Il programma si sdoppierà, con i due appuntamenti su Canale 5 e su Rete 4: la versione classica andrà in onda alle 11 su Canale 5, mentre dalle 14 su Rete 4 andrà in onda Lo sportello di Forum.

Forum torna da oggi 11 settembre: le novità

La nuova stagione di Forum avrà numerose novità. La conduzione resta sempre affidata a Barbara Palombelli, ma ci sarà l’introduzione dell’intelligenza artificiale e della figura dell’avvocato del minore.

La prima sarà interpellata per chiedere informazioni in tempo reale, come ad esempio dati e sentenze analoghe anche in altri Paesi. In merito alla new entry, l’avvocato del minore avrà il ruolo di monitorare, su richiesta del giudice, la situazione dei minori coinvolti nella separazione complessa dei genitori.

Il cast: torna Edoardo Donnamaria

Vale la pena segnalare anche la presenza (o meglio, il ritorno) a Forum di un volto diventato celebre anche tra i giovanissimi, ovvero Edoardo Donnamaria. Dopo la sua lunga partecipazione nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, terminata con lui con una squalifica e dopo la sua nuova apertura in ambito musicale, Donnamaria archivia il gossip sulla sua rottura con Antonella Fiordelisi ed affiancherà nel programma che lo ha lanciato, l’amico Paolo Ciavarro.

Ecco il cast completo di Forum, oltre alla padrona di casa Barbara Palombelli: i giudici rappresentati da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani, Bartolo Antoniolli; la giornalista Giulia Lea Giorgi che si occuperà dell’approfondimento giornalistico dei temi affrontati nel corso delle puntate. E poi “i ragazzi di Forum”: Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani, Edoardo Donnamaria, Roberta Fontana e Giulia Campesi.