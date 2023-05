Flirt in corso tra due finalisti di Amici 22? Secondo i gossippari del web, tra Wax e Angelina ci potrebbe essere del tenero. Nonostante i nomi dei diretti interessati non siano emersi, è facile pensare che si vogliano fare dei pettegolezzi proprio in vista della recente dedica in semifinale.

Flirt in corso tra due finalisti di Amici 22? Il gossip

Wax, infatti, ha fatto una dedica ad Angelina nel corso della semifinale di Amici 22, dedicandole “En e Xanax”, canzone di Samuele Bersani che ha avuto modo di interpretare ieri facendo commuovere la collega.

Per questo motivo, Deianira e Venza hanno tirato in ballo questo gossip pur non facendo i nomi ma precisando che si tratterebbe di due finalisti.

All’appello mancano Mattia e Isobel: potrebbe trattarsi di loro due?

Ne dubitiamo.

E, esattamente come ha precisato anche Maria De Filippi, tra Wax e Angelina ci sarebbe solamente un rapporto di stima e amicizia reciproca.

La figlia di Mango, inoltre, dovrebbe essere fidanzata (ve ne abbiamo parlato proprio di recente).

Secondo la Marzano, ci sarebbe una “simpatia” pure tra due giudici di Amici 22: e perché proprio Giuseppe Giofrè e Michele Bravi?

Personalmente credo che entrambi i pettegolezzi siano privi di fondamento e lanciati solo per dar vita al chiacchiericcio social: voi cosa ne pensate?