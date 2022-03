Flavia Vento abbandona La Pupa e il Secchione Show: Barbara d’Urso interviene in diretta

Dopo la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, in cui ha rischiato di essere anche eliminata per aver perso la prova del Bagno di cultura, Flavia Vento è rientrata in villa insieme ad Aristide Malnati palesando la voglia di abbandonare il programma.

Flavia Vento abbandona La Pupa e il Secchione Show

La coppia, come penalità, ha dovuto dormire nello sgabuzzino, ma intorno alle due e mezza di notte Flavia Vento avrebbe dato segni di cedimento provando anche a dormire nel giardino e poi avrebbe fatto le valigie.

Al momento, quindi, la concorrente si sarebbe ritirata da La Pupa e il Secchione Show, come annunciato da Barbara d’Urso durante la diretta di Pomeriggio 5:

Ha fatto le valigie. La situazione attuale è che vorrebbe abbandonare anche questo reality. Vediamo se la convinciamo perché al momento si sarebbe ritirata dopo otto giorni. Cerchiamo di capire qual è la realtà perché è appena successo.

Non è la prima volta che accade: Vento, in passato, ha abbandonato anche La Fattoria (dopo sei giorni), due edizioni de L’Isola dei Famosi (dopo 14 e 7 giorni) e il Grande Fratello Vip (un giorno).