Il prossimo martedì, Barbara d’Urso non andrà in onda con la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show. Perchè? Il motivo non ha nulla a che fare con il crollo di ascolti registrati dopo la seconda puntata né in seguito ad uno stop della trasmissione di Italia 1 che semplicemente cambierà la sua collocazione tradizionale spostandosi in via eccezionale alla prima serata di venerdì 1 aprile.

La Pupa e il Secchione Show non andrà in onda martedì: perché?

Stando alle notizie riportate dal portale DavideMaggio.it, La Pupa e il Secchione Show subirà un piccolo slittamento andando in onda nella prima serata di venerdì, come sempre su Italia 1. Martedì prossimo, infatti, è previsto il play off di qualificazione ai mondiali che vedrà l’Italia protagonista, nel caso in cui dovesse battere la Macedonia del Nord.

Si tratterà di un incontro di punta, al momento eventuale contro il quale Mediaset ha giocato d’anticipo. E così il reality di Barbara d’Urso si sposta al venerdì sera, quando dovrà vedersela con la puntata finale de Il Cantante Mascherato.

La decisione, precisa il portale, è stata presa prima del verdetto auditel di stamattina.