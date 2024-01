Sinisa Mihajlovic è un nome ben noto nel mondo del calcio, sia come giocatore che come allenatore. Ma oltre alla sua carriera professionale, Mihajlovic è stato anche un padre devoto. Ecco un’occhiata più da vicino alla sua famiglia: figli e moglie.

Sinisa Mihajlovic, chi sono i 5 figli

Mihajlovic ha cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. I suoi figli sono il risultato del suo matrimonio con Arianna Rapaccioni.

Viktorija, la primogenita di Sinisa Mihajlovic, ha condiviso il suo amore e il suo dolore per la perdita del padre sui social media, citando il poeta Eugenio Montale e scrivendo:

Ti amo con tutto il mio cuore papà, anima pura, rara, orgoglio della mia vita, mio eroe, mio GRANDE amore. Ovunque tu sia io so amare fino a lì.

Virginia, la secondogenita, ha reso nonno Mihajlovic dando alla luce la piccola Violante.

Ha condiviso un lungo messaggio in cui esprime il suo amore per il padre e la sua tristezza per la sua perdita, scrivendo:

È dura papà. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. Impossibile accettare tutto questo ma trovo la forza nell’amore immenso che mi hai donato in questi anni di vita insieme, talmente forte che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni.

Miroslav, uno dei figli di Mihajlovic, ha condiviso il momento terribile quando la famiglia ha scoperto della malattia di Sinisa, dicendo:

Eravamo in vacanza in Sardegna, papà era a Bologna, sarebbe dovuto partire per il ritiro. Chiamò mamma, le disse che aveva la leucemia e ci crollò il mondo addosso.

Dopo la morte di Sinisa, Arianna Mihajlovic ha postato un messaggio toccante:

Amore te l’ho promesso, mi prenderò io cura di loro, non preoccuparti. Il nostro capolavoro più grande! Non smetteremo mai di amarti.

Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic