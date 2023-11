Chi è il fidanzato di Malena La Pugliese: “Gli uomini? Ecco cosa fanno…”

Malena La Pugliese è una pornostar lanciata da Rocco Siffredi. Famosa solo come Malena, il suo vero nome è Filomena Mastromarino: scopriamo se ha un fidanzato oppure no.

Nel 2017 Malena ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Laureata in Scienze Biochimiche, prima di dedicarsi al porno, La Pugliese si è occupata di politica: per il Partito Democratico è stata delegata nazionale del Partito.

Di recente Malena La Pugliese ospite di Radio Deejay ha dispensato consigli anche sull’autostima e su come essere più felici:

Stare in mezzo a persone piacevoli, attraenti o fortemente erotiche, o comunque che ci piacciono, che ci fanno sorridere, fa diventare anche te più piacevole e quindi, di conseguenza, acquisti autostima.

Non mi sono mai sentita bella, ma erotica sì. Dovrebbero farlo tutte le donne. L’errore che si fa è dire: bisogna amare sé stessi per amare gli altri. Innanzitutto imparate ad amare gli altri, perché poi vi ritorna quell’amore.

Ospite di Belve la diretta interessata ha svelato di non avere un fidanzato:

Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto.