Pietro Castellitto, figlio dei noti attori italiani Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, è un attore e regista di talento. La sua vita sentimentale ha suscitato molto interesse negli ultimi tempi: scopriamo chi è la sua attuale fidanzata.

Pietro Castellitto è stato precedentemente legato all’attrice Matilda De Angelis. Si sono conosciuti sul set del film “Rapiniamo il Duce” e la loro relazione ha attirato l’attenzione dei media. Tuttavia, la loro storia d’amore è terminata.

Proprio la De Angelis, intervistata da Vanity Fair aveva spiegato:

La verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore. Per dire che è finita una storia, bisogna che prima ci sia stata, la storia.

Io e Pietro siamo forse le persone più diverse che esistano sulla faccia della terra. Ma questo ti insegna che puoi voler bene a persone che con te c’entrano poco.