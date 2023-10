Chi è la fidanzata di Alvise Rigo? Tra i nomi famosi anche una ex concorrente del Grande Fratello

Alvise Rigo, rugbista di 29 anni originario di Venezia, è stato accostato a diverse donne nel corso degli anni. In passato, si è vociferato di una storia d’amore (mai confermata) con Tove Villfor: attualmente è fidanzato oppure no? Scopriamo le ultime news!

Dopo il gossip che voleva Alvise al fianco di Tove Villfor, si è parlato anche di una storia con l’ex gieffina Alessia Prete. Tuttavia, anche in questo caso, l’indiscrezione non è stata confermata.

Chi è Tove Villfor?

Tove Villfor è una ballerina, modella e attrice di origini svedesi. È nata a Stoccolma il 19 dicembre 1996, quindi ha attualmente 26 anni. È molto conosciuta per essere una delle maestre di “Ballando con le stelle”, il celebre programma TV del sabato sera di Rai1.

La carriera di Alvise

Alvise Rigo ha iniziato la sua carriera nel rugby, giocando in varie squadre italiane come Mogliano Rugby, Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Durante le stagioni da rugbista, Alvise ha alternato anche lavori come barista e buttafuori.

Oltre al rugby, Alvise è anche un personal trainer per la Virgin Active, dove offre allenamenti e workout online. È anche un modello per marchi sportivi come Cisalfa.

Nel 2020 è stato ospite al Festival di Sanremo al fianco di Antonella Clerici. Nel 2021 è entrato ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle, come concorrente. Inoltre, da gennaio 2023 è entrato nel cast di Che Dio Ci Aiuti 7 nel ruolo di Manuel.

Alvise Rigo è anche al cinema tra i protagonisti di “Nuovo Olimpo”, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek.