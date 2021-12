Alvise Rigo e Alba Parietti hanno una storia? La bomba era stata sganciata dal buon Alberto Dandolo via Dagospia. L’opinionista TV, reduce dall’ultima edizione di Tale e Quale Show è voluta intervenire sul gossip che la vedrebbe in “love” con l’attuale concorrente di Ballando con le stelle.

Questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica e vicina di casa Alda Bosetti che non se ne perde una e mi scrive “bel colpo” . Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio amante sarebbe Alvise Rigo di trent’anni (soli) più giovane di me.

Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo , Alvise è bellissimo ma per me è troppo , troppo vecchio. Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia di chi forse vorrebbe, fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio.