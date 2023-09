Felicita e Margherita, chi sono la mamma e la figlia di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti ha avuto una dolorosa perdita: la morte dell’adorata mamma Felicita il 21 marzo del 2020 all’ospedale San Mauriziano di Torino. Scopriamo alcuni dettagli della vita privata del conduttore, dall’amore per la mamma alla gioia che gli regala ogni giorno la figlia Margherita.

Piero Chiambretti, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della morte di mamma Felicita:

Erano le 4 del pomeriggio, ma a me sembravano le nove di sera. I medici mi dicono che mia mamma Felicita sarà messa vicino a me, per l’ultimo giro di valzer, nella stanza dove sono ricoverato come lei per il Covid.

Ricordo che mamma arriva, come in un sogno. Mi addormento serenamente e a un certo punto entra Chiara, l’infermiera, che le mette due dita vicino alla carotide e ne accerta la morte.

Mi riaddormento, mamma viene portata via. Poi mi sveglio alle 4 di mattina per i primi esami e accade il miracoloso: i miei valori, che fino a quel momento non davano segni di miglioramento, finalmente iniziano a risalire. È lì che sono guarito, in quel passaggio dalla morte alla vita in cui mia madre rinunciando alla sua ha scelto di darmi la vita per la seconda volta.