Fedez risponde a Luis Sal: debiti e “calunnie”, volano stracci di notte – VIDEO

Volano stracci tra Fedez e Luis Sal. Il marito di Chiara Ferragni, nella notte, ha deciso di rispondere all’ex socio di podcast pubblicando un video che troverete in apertura e chiusura del nostro articolo.

Il video in cui spiegavo l’assenza di Luis non puntava in alcun modo a buttare me**a su di lui, a differenza del video che lui ha pubblicato oggi. Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare società insieme a me, due settimane prima di lasciarla? Chiedendomi poi 600mila euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi, vietandomi di dare delle spiegazioni tramite il tuo manager e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato semplicemente dire che tu avessi abbandonato il podcast per dedicarti ad altri progetti.

Fedez ha spiegato che Luis, appena ha deciso di abbandonare la società, ha smesso pure di pagare gli affitti e gli stipendi delle persone che lavorano con loro, lasciandolo con dei debiti e continuando a guadagnare dalle visualizzazioni:

Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice. Ma Luis, siamo delle persone adulte, quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché “mi sono stufato”. Da quando hai deciso di abbandonare il podcast, hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multimilionarie come me e come te, hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei mie confronti e, nonostante questo, continuavi a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un ca**o. Quindi, anche se tu avessi avuto tutto le ragioni del mondo per andare via, non ci si comporta così perché si onorano gli impegni, soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo grazie a questo lavoro, ma soprattutto si danno delle risposte al pubblico e non si impedisce al tuo partner di dare delle risponde semplicemente perché tu vuoi far leva sulla pressione della gente e utilizzarmi come se fossi un bancomat. Visto che rivendichi che il podcast sia ancora tuo, hai il diritto di usufruire di questo canale, ma avresti anche dei doveri che non stai rispettando.

Per quanto riguarda le accuse di Luis sul carattere egocentrico di Fedez, il diretto interessato non ha negato: