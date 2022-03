Fedez è stato operato all’addome, come sta? Le cure dopo l’intervento: “Presto a casa”

Fedez sarebbe stato operato all’addome così come ha riportato La Repubblica nella giornata di ieri. Il musicista milanese, ricoverato al reparto solventi del San Raffaele di Milano, “sarà presto a casa”, così come ha annunciato Chiara Ferragni su Instagram postando una fotografia.

Fedez operato all’addome: le notizie di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha postato sul suo Instagram una fotografia della festa per il primo compleanno della figlia Vittoria: “Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”.

Proprio Federico aveva annunciato il suo grave problema di salute (come potete vedere nel video in apertura). Poi un messaggio dal quale si intuiva che martedì sarebbe accaduto qualcosa di molto importante per la sua salute:

Domani per me sarà una giornata importante. Grazie a mia moglie (Chiara Ferragni, ndr) che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo.

Le cure dopo l’operazione

Oggi è Il Messaggero che ci fornisce altre notizie sullo stato di salute di Fedez dopo l’operazione all’addome. A quanto pare il cantante sarebbe stato sottoposto a nuovi esami per stabilire il percorso di cure da affrontare.

Federico non ha confessato pubblicamente quale sia la sua malattia, ma a dispetto di quanto riportato in questi giorni sul web, la patologia non avrebbe niente a che vedere con la demielinizzazione.

Si tratterebbe, piuttosto, di una malattia che, in seguito alla diagnosi, ha costretto il musicista milanese ad entrare immediatamente in sala operatoria.