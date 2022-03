Fedez operato all’addome: Chiara Ferragni dà una buona notizia sul marito

AGGIORNAMENTO 24 marzo: Fedez ha aggiornato i follower sul suo tumore al Pancreas e l’intervento di sei ore: “Sto bene, non vedo l’ora di tornare dai miei figli”.

Fedez sarebbe stato operato all’addome. Questo è ciò che riporta La Repubblica facendo un riassunto di quello che è accaduto in queste ore. Il musicista, ricoverato ieri al reparto solventi del San Raffaele di Milano, “sarà presto a casa”, così come ha annunciato Chiara Ferragni.

Fedez operato all’addome: Chiara Ferragni dà una buona notizia

Chiara ha postato su Instagram una fotografia della festa per il primo compleanno della figlia Vittoria, scrivendo: “Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”.

Proprio Federico aveva annunciato il suo grave problema di salute (come trovate nel video in apertura). Poi un nuovo messaggio, dal quale si intuiva che martedì sarebbe accaduto qualcosa di particolarmente importante:

Domani per me sarà una giornata importante. Grazie a mia moglie (Chiara Ferragni, ndr) che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo.

Forza Federico, ti pensiamo fortissimo!