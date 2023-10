Nelle passate ore, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Fedez ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui, tra le tante cose, ha parlato anche del tanto chiacchierato “clickbait”. Nel dettaglio, il rapper lamentava l’eccessiva invasione del gossip nella vita privata, puntando il dito contro alcune “sezioni un po’ morbose” presenti anche sui siti online più autorevoli.

Fedez dopo le dimissioni: cosa pensa Selvaggia Lucarelli dell’intervista

Anche per questo, a detta di Fedez, avrebbe preferito sempre esporsi in prima persona mettendo così a tacere il gossip non veritiero sul suo conto. Ad intervenire è stata Selvaggia Lucarelli, che in tono critico ha sottolineato alcune incoerenze di Fedez:

Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è “più ti esponi e più la stampa sarà morbosa”, non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli.

A detta di Selvaggia, infatti, Fedez ci mostra della sua vita privata esattamente ciò che non potrebbe mai mostrare la stampa. A tal proposito aggiunge:

Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca e un prezzo altissimo nella vita.

Selvaggia Lucarelli ha ripercorso l’intera intervista, parlando di “cortocircuito” nel momento in cui Fedez racconta dei dettagli della malattia ma al tempo stesso punta il dito contro la stampa morbosa:

Quindi la stampa è utile e funzionale solo se la controlla lui, l’avevamo capito.

E commenta anche le dichiarazioni del rapper sulla moglie Chiara Ferragni:

Sorvolerei su questo. L’eroismo di una moglie che va all’ospedale da un marito in pericolo di vita. Vabbè.

Lo ammetto: io in questo momento, quando si parla di Fedez, sono debolissima. Sebbene per certi aspetti (soprattutto le critiche del rapper alla stampa “troppo morbosa”) e tendenzialmente sia d’accordo con la Lucarelli, non ho forse la lucidità che ha la giornalista nel vivisezionare le dichiarazioni di Federico. Voi cosa ne pensate?