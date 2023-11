Federica Caputo è la fidanzata di Ciro Petrone, famoso attore italiano conosciuto per la serie televisiva Gomorra e la partecipazione al Grande Fratello. Scopriamo tutte le informazioni sulla ragazza che gli ha rubato il cuore e qual è il rapporto con i suoi suoceri.

Federica Caputo, chi è la fidanzata di Ciro Petrone del GF

Federica classe 1996, ha studiato giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli. Nonostante i nove anni di differenza, la ragazza si è innamorata dell’ironia di Ciro nel 2011 e da allora non si sono lasciati più nonostante alcuni momenti di crisi.

Dopo otto anni di relazione, Federica ha scoperto che Ciro si sentiva con un’altra donna. Per cercare di recuperare il loro rapporto, hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip.

Durante il programma, Ciro Petrone ha realizzato quanto fosse grande il suo amore per Federica Caputo. Questo lo ha portato a compiere un gesto memorabile: ha corso verso il villaggio delle ragazze per raggiungere la sua amata, eludendo le regole e il cast del programma.

Oggi, Federica Caputo e Ciro Petrone sono ancora più innamorati e complici.

Condividono molti momenti della loro vita sentimentale sui social media. Federica mantiene un profilo Instagram privato, mentre Ciro pubblica spesso foto della coppia.

Ciro Petrone ha un rapporto molto stretto con i genitori della sua fidanzata, Federica Caputo.

Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello 2023, Ciro ha spiegato: “Sua madre e suo padre vanno pazzi per me, è come se fossero i miei genitori, abbiamo un rapporto apertissimo…”.

Raccontando uno dei primi incontri con il padre di Federica, Ciro ha condiviso un aneddoto divertente. Questo dimostra quanto sia profondo e sincero il legame che ha costruito con la famiglia della sua fidanzata.