Riflettori accesi su Ciro Petrone che potrebbe entrare al Grande Fratello. Scopriamo tutte le informazioni sull’attore nato a Napoli: carriera e curiosità sulla vita privata e la fidanzata Federica Caputo.

Chi è Ciro Petrone: la fidanzata Federica Caputo, carriera e vita privata

Ciro Petrone, nato a Napoli il 11 ottobre 1987, si avvicina ai 36 anni e vanta una solida carriera nel mondo del cinema e della televisione. Nel 2008, ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film “Gomorra”, diretto da Matteo Garrone e tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Il suo impegno nel mondo dell’intrattenimento non si è limitato al cinema: nel 2009, è entrato nella quarta edizione del reality show “La fattoria”, condotto da Paola Perego, raggiungendo un onorevole quinto posto nella classifica finale.

Nel 2012, ha fatto parte del cast del film “Reality”, diretto anch’esso da Matteo Garrone e ispirato al programma televisivo Grande Fratello.

Federica Caputo, chi è la compagna di Ciro del GF

Per quanto riguarda il capitolo della vita privata, Ciro Petrone è fidanzato con Federica Caputo. La loro storia d’amore è stata sottoposta al vaglio del pubblico durante la partecipazione di entrambi a “Temptation Island Vip” nel 2019.

Durante il loro percorso nel reality, Ciro si è reso protagonista di una scena memorabile che ha lasciato il segno nella storia dei reality italiani: per non poter sopportare più la lontananza dalla sua fidanzata, ha preso la decisione audace di fuggire dal villaggio dei fidanzati per raggiungerla.

Nel mondo dei social media, Ciro Petrone mantiene un profilo attivo su Instagram (@ciropetrone), dove è seguito da una vasta comunità di oltre 70mila follower.