Fabrizio Corona sembra avere un vero e proprio ‘debole’ per Chiara Ferragni. E’ quanto emerge dalle sue ultime Instagram Stories e da alcuni commenti a dir poco ‘audaci’ in cui si esprime sulla nota imprenditrice digitale e moglie di Fedez.

Fabrizio Corona commenta l’outfit sexy di Chiara Ferragni

Proprio nelle passate ore Chiara Ferragni ha sfoggiato un completino intimo super h0t che ha fatto impazzire i fan (e lo stesso Fedez). Ad apprezzare l’outfit c’è anche Fabrizio Corona che ha deciso di ripubblicare nelle sue Stories gli scatti sexy della Ferragni lanciandosi in qualche commento che lascia poco spazio all’immaginazione.

Dopo la pubblicazione, nell’ultimo post di Corona qualche utente, avendo notato il suo apprezzamento per Chiara Ferragni, lo avrebbe provocato con alcuni commenti. C’è chi senza peli sulla lingua ha chiesto all’ex re dei paparazzi se ‘andrebbe oltre’ con la moglie di Fedez e la replica è stata secca: “SI”.

C’è però chi lo ha stuzzicato ulteriormente facendogli notare che la Ferragni non se lo sarebbe filato. Ma Fabrizio, che non pecca certo di mancanza di autostima, ha commentato: “Mmm secondo me se la incontro…”.

Eppure non sembra provare la stessa ‘simpatia’ nei confronti di Fedez della cui presenza (rinnovata) a Lol, Corona sembra esserne piuttosto seccato.