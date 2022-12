Alex Belli sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip anche nel corso della settima edizione. La proposta c’era stata, così come ha svelato il man della factory ospite di Casa Pipol. Dopo averci pensato, però, ha preferito rifiutare.

Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia ecc… Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ lo show. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game.

La verità è che c’è stata un’idea di poter fare un ingresso però poi alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo. Anche perché il terreno dei concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano.

Alex Belli ha commentato il cast:

Io so che gli autori cercano di mettere dentro situazioni o comunque dinamiche che possono funzionare. È chiaro che se una cosa l’anno scorso ha funzionato cerchiamo di riproporla in una chiave diversa ed è proprio questo il motivo per il quale io non ero convinto.

Non sono uno che vuole fare il copia e incolla. Devi inventarti qualcosa di nuovo. Vi faccio un esempio: quest’anno hanno cercato di portare ancora l’amore libero, il triangolo, ma alla fine al pubblico non interessava più. È una roba che abbiamo già visto, snocciolato. La cosa bella dell’anno scorso è che tutto è nato per caso.