Ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e prima ancora a Uomini e Donne, ma per Davide Donadei la popolarità non è stata tutta rose e fiori. L’ex tronista ed ex Vippone ha fatto di recente parlare di sé per via della fine della sua storia con Chiara Rabbi.

Davide Donadei, ex Vippone denuncia attacco hater

Adesso però, Davide Donadei è finito al centro dell’attenzione (social) per un altro fatto ancor meno piacevole. L’ex Vippone è stato vittima non solo di attacchi verbali sui social da parte degli hater, ma anche concretamente, con tanto di auto danneggiata.

Donadei ha postato alcuni scatti nei giorni scorsi, che testimoniano proprio quanto accaduto. In un carosello di foto, Davide ha postato un primo scatto che lo vede protagonista di un posato; seguono anche due foto della sua auto visivamente danneggiata, vittima di veri e propri atti vandalici. Da qui lo sfogo dell’ex Vippone:

La prima foto rappresenta un semplice Davide che si mette in posa per uno scatto che cattura un momento tranquillo. Ero con amici e spesso scatta il “oh facciamo una foto dai” in totale serenità. Continuando a scorrere, troverete ciò che molti di voi considerano “normale”. Normale perché, a causa di due programmi televisivi e quattro follower in più, devo subire tutto questo: una macchina rovinata, graffiata, insulti pesanti ovunque e chi più ne ha più ne metta.

Davide ha però aggiunto:

Peccato però che ho installato una telecamera di recente e questa volta ci saranno conseguenze serie. Quindi, caro individuo, ti do due possibilità: la prima è che tu venga da me, prendiamo un caffè e tu mi spieghi il senso di tutto ciò, e io farò finta di niente. La seconda opzione è una bella denuncia. È assurdo.

E su questo punto siamo d’accordo con Davide. Se davvero frutto della sua popolarità, è davvero assurdo un attacco simile, sebbene sotto i commenti in tanti abbiano accusato l’ex Vippone di stare pagando il prezzo di essersi montato fin troppo la testa (ed anche questo non giustificherebbe tale atto).