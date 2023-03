Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Nikita Pelizon si trova nuovamente al televoto per chi approderà in finale. Questa volta però, si tratta di un televoto dalla doppia faccia in quanto se la Vippona più votata potrà finalmente ritagliarsi il suo posticino in finale, è altrettanto vero che la meno votata rischia di dover abbandonare per sempre la spiata Casa di Cinecittà.

Elenoire Ferruzzi cambia idea su Nikita prima della finale del GF Vip

Nell’ultimo appuntamento, Nikita è approdata in studio dopo sei mesi di permanenza nella Casa ed ha assaporato la sensazione di essere ad appena un passo dall’ambita finale. Alla fine però il televoto ha premiato Micol Incorvaia che ha affiancato Oriana Marzoli. Ma c’è ancora spazio per la finale del 3 aprile del GF Vip e Nikita potrebbe essere proprio una dei finalisti.

Nel frattempo, ad un passo dalla fine della settima edizione del GF Vip, c’è chi ha cambiato idea sul conto della modella. Si tratta dell’ex Vippona Elenoire Ferruzzi, che proprio nelle passate ore ha voluto scrivere un suo pensiero sulla Pelizon.

Sul suo profilo Instagram, la Ferruzzi ha scritto un post su Nikita giunto più o mano a sorpresa e nel quale ha riconosciuto la grande sensibilità della gieffina:

Sarò molto sincera e sapete che lo sono sempre sia nel bene che nel male. Credo che Nikita sia stata un’ottima giocatrice ed una grande concorrente del GF Vip. Indipendentemente dai dissapori che possono esserci stati tra di noi, tensione che infine grazie ai miei atteggiamenti sbagliati mi hanno portato all’eliminazione dal gioco, ciò non toglie che io non provi stima in questo momento per questa ragazza che comunque all’interno della Casa si è sempre comportata con educazione e rispetto, senza mai scaturire in scena da pescivendola.

Elenoire, dunque, ha non solo ammesso di essersi ricreduta, ma ha pienamente riconosciuto anche i suoi errori nella Casa. Quindi ha concluso:

Sei mesi da reggere all’interno di quel contesto sono veramente duri. La sensibilità e la forza vengono messi a dura prova, e solo noi possiamo saperlo, quindi complimenti Nikita.

Parole, quelle di Elenoire Ferruzzi, che sono state molto apprezzate dai ‘Nikiters’, i quali hanno sempre pensato che fosse folle credere che la loro beniamina abbia recitato per sei mesi, come qualcuno ha maldestramente insinuato.