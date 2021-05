Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne si è un po’ defilato dalla televisione. Intervistato da Novella 2000, l’ex tronista svela che accetterebbe volentieri il Grande Fratello Vip.

Ex tronista di Uomini e Donne si candida per il Grande Fratello Vip

Non mi andava di diventare un personaggio che passava da un programma all’altro senza un progetto definito. Nel corso dell’ultimo anno, anche alla luce di nuove esperienze vissute e a seguito di molte riflessioni, ho iniziato a prendere in considerazione l’idea di rimettermi in gioco.

Mi sono arrivate delle proposte, ma ho preferito vivere la mia vita reale perché Uomini e donne aveva assorbito molte delle mie energie e poi, prima che arrivasse la pandemia ho lavorato molto come deejay nei locali.

L’ex tronista di Uomini e Donne svela di non essersi pentito delle sue scelte:

No. Non rinnego le mie scelte. Se ho deciso di fare un passo indietro l’ho fatto perché lo ritenevo giusto. Oggi, a freddo, mi dico che se arrivassero delle proposte valide le prenderei in considerazione.

Il Grande fratello Vip? Perché no? Oggi lo affronterei con una consapevolezza diversa rispetto a quella che avrei avuto uno o due anni fa. E penso che anche mio fratello sarebbe contento: quando andavo a Uomini e donne la star di casa era lui. Lui è un egocentrico, va detto. A quei tempi si vantava al posto mio, che al contrario non ho mai voluto stare troppo al centro dell’attenzione tanto per esserci.