Paura per Speranza Capasso, ex protagonista di Temptation Island, da pochi giorni diventata mamma della piccola Antonia Marie, frutto dell’amore con Alberto Maritato. La coppia aveva partecipato insieme al reality estivo che si accinge a tornare con una nuova edizione all’insegna di coppie alle prese con i propri sentimenti. Dopo il parto, purtroppo, la neo mamma è stata colta da una brutta infezione. Come sta?

Nonostante gli antibiotici e le cure tradizionali, Speranza poco dopo il parto avrebbe continuato a stare male tanto da essere ricoverata d’urgenza in ospedale in vista di un intervento. E’ stato lo stesso Alberto ad aggiornare i suoi follower nelle passate ore:

Buonasera a tutti voi, vi scrivo perché non riesco a rispondere singolarmente a ognuno di voi. Speranza domani mattina dovrà affrontare un primo e speriamo ultimo intervento per poi sperare in Dio che questa maledetta infezione passi! Ci state dimostrando grandissimo affetto parlo di voi che ci conoscete attraverso un social eppure vi siete preoccupati per tutto ciò… vi terrò aggiornati su tutto.

Successivamente, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiornato sulle condizioni dell’ex volto di Temptation Island, dopo essersi sottoposta ad intervento chirurgico (video in apertura):

Speranza, che ancora non ha potuto abbracciare la sua bambina perché è dovuta correre in ospedale per questa setticemia! L’hanno appena operata, per adesso è fuori pericolo, l’operazione pare sia andata bene, me lo ha detto Alberto, le hanno estratto niente di meno una placenta con 8 cm di pus che aveva questa povera ragazza nella pancia in setticemia per questo tutte le cure che facevano non riuscivano ad avere effetto e questa infezione non riusciva ad andare via. Adesso Speranza si è operata ed è tornata nella sua stanza in ospedale e sta tranquilla e quindi aspettiamo l’evolversi della situazione. Grazie a tutte le preghiere che abbiamo fatto.