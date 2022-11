Luciano Cannito contro Selvaggia Lucarelli. L’ex professore di ballo di Amici ha attaccato l’attuale giudice di Ballando con le stelle mettendola a confronto con Alessandra Celentano.

I tweet messi in evidenza dai colleghi di biccy.it, risalgono a circa una decina di giorni fa: “La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso”.

Cannito, evidentemente, fa riferimento al ruolo di giudice di Ballando e, proprio per questo motivo, l’ex professore di Amici ha commentato pure la puntata di ieri:

La Lucarelli che commenta la danza e il concorrente che gli chiede “spiegami dove ho sbagliato” e lei non sa che dire! Rido tanto. Tantissimo.

La danza vera però va vista dal vivo, come la prosa, l’opera, il musical. Esiste una potenza emotiva nello spettacolo dal vivo che la tv non potrà mai raggiungere.

Lei è bulimica di visibilità video, quindi farebbe qualsiasi cosa pur di stare in video. Anche commentare la Formula Uno.

Ogni spettacolo, non solo il ballo, DEVE essere creato per i non addetti ai lavori. E infatti il pubblico reagisce come gli pare rispetto alle emozioni provate. Ma un giudice, se popolare, deve limitarsi a quelle, non far finta di entrare in meriti tecnici.

Io trovo ridicolo che arrivi qualcuno a giudicare e quando il concorrente ti chiede “cosa ho sbagliato” si risponda “la forza nelle braccia” rido. Che posso farci? Rido.