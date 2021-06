Roberto Ciufoli dopo l’Isola dei Famosi è stato intervistato dai colleghi de La Nostra TV. Tra le domande anche un ipotetico Grande Fratello Vip: entrerebbe mai nella Casa più spiata d’Italia?

Mai, mai nella vita! Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte. Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai. E’ un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola.