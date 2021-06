Dopo la sua partecipazione alla serie Netflix Baby, Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan ha iniziato ad apparire sempre di più anche sul piccolo schermo, in compagnia della madre e da sola. Una delle ultime apparizioni è stata qualche settimana fa nel corso della trasmissione di Massimo Giletti, Non è l’Arena, durante la quale ha commentato il delicato caso Grillo. E adesso spunta l’indiscrezione che la vorrebbe concorrente della prossima edizione del GF Vip 6.

Ormai manca sempre meno alla nuova edizione del GF Vip 6 condotta da Alfonso Signorini e la macchina organizzativa procede senza sosta a caccia dei nuovi protagonisti del reality che ci terrà compagnia nella prossima stagione tv.

Tra le tante indiscrezioni sui prossimi gieffini che animeranno la spiatissima Casa di Cinecittà, spunta anche il nome di Anna Lou Castoldi, giovane e talentuosa figlia d’arte. A darne notizia è Whoopsee che in merito scrive:

Sono partite le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare. Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore di Chi. Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarà una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia.