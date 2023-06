Ci sarebbe qualcuno più bravo di Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi? Ad autocandidarsi con una certa enfasi e sicurezza è stata l’ex Vippona (concorrente prima e poi opinionista del GF Vip) ed ex naufraga Antonella Elia, nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Antonella Elia parla dell’Isola dei Famosi e di Ilary Blasi

L’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno si è raccontata in una lunga ed intensa intervista durante la quale ha parlato del suo esordio in tv, del suo arrivo a Non è la Rai da “vecchia” (aveva 27 anni, ndr), della grande popolarità che la portò per tre anni ad affiancare Raimondo Vianello in Pressing, pur non sapendo assolutamente nulla di calcio.

Poi però, nonostante il grande successo, Antonella Elia scelse di mollare la tv per il teatro:

Errore fatale lasciare la tv per andare a recitare in La bella e la bestia a teatro, un schifezza di spettacolo, perché purtroppo io cantavo e non sono brava a cantare. Fu un disastro, lì ho distrutto la mia carriera.

Nel 2012 prese parte per la seconda volta all’Isola dei Famosi vincendola, ma nell’immaginario collettivo, quando si pensa all’ex del GF Vip il pensiero va alla sua partecipazione del 2004, quando fu trasmessa la famosa lite con Aida Yespica:

Ma furono solo due spintoni e due tirate di capelli… per fortuna me l’hanno tolta di dosso, se no mi faceva nera. Faceva paura: si è trasformata, le è uscita anche la voce diversa, si è rivelata.

Parlando poi dell’Isola ha aggiunto:

Io adoro l’Isola dei Famosi. C’è passione, divertimento. La farei tutta la vita. Cosa fai di professione? L’Isola dei Famosi. Io adoro stare nella natura selvaggia. E poi io sono nata per condurre l’Isola, sarei la regina. Quando la guardo mi chiedo: ma perché non la conduco io?

E si dice più brava di Ilary Blasi: