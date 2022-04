Ex del Grande Fratello Vip si sposa dopo la promessa di matrimonio nella Casa: Maria De Filippi tra gli invitati, ecco quando

Matrimonio in vista per un’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lei è Carlotta Dell’Isola, conosciuta nel programma Temptation Island dove partecipò in coppia con il compagno Nello Sorrentino.

Ex del Grande Fratello Vip si sposa!

Proprio nella Casa del GF Vip, Carlotta e Nello si erano promessi amore eterno e il compagno le aveva chiesto la mano. A distanza di poco più di un anno per la coppia è arrivato il giorno del matrimonio.

A svelarlo è oggi il settimanale Chi nelle sue “Chicche di gossip” nelle quali si legge:

Si sposeranno il prossimo 28 maggio vicino a Roma. Tra gli invitati dovrebbe esserci anche Maria De Filippi, che ha lanciato la coppia a Temptation Island quando il problema dei due era che lui non voleva sposarsi.

Già durante la partecipazione di Carlotta al reality GF Vip, intervistato da Novella 2000 Nello aveva dichiarato in merito al matrimonio: