Vi ricordate di Asia Nuccetelli? La figlia di Antonella Mosetti ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip venendo asfaltata in diretta da Giulia De Lellis (“Vai a giocare un po’ più in là…”).

Dopo il GF Vip la ragazza ha abbandonato la televisione e cambiato qualcosa del suo volto (adesso è molto differente da come la ricorderete ai tempi del reality show).

Antonella Mosetti intervistata tra le pagine del settimanale Vero ha svelato per quale motivo la figlia ha lasciato la TV e cosa fa oggi:

Ai miei tempi facevi ore di fila per un provino e se non eri preparata ti trattavano male. C’era una grandissima selezione, mentre oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini sui social, una follia. In ogni caso, quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte e per questo sono la mamma più felice del mondo.

Ha tre cavalli e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice perché sono stata io a spingerla quand’era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni. Da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione.