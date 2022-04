Discussa ex del GF Vip verso Tale e Quale Show? L’indiscrezione

L’ultima edizione del GF Vip ci ha fatto conoscere dei lati inediti di molti protagonisti. Una delle più discusse per via di alcune sue esternazioni discutibili è stata senza dubbio Katia Ricciarelli. Dopo l’avventura nella Casa di Cinecittà, per la celebre cantante lirica potrebbe presto arrivare una nuova esperienza televisiva.

Ex del GF Vip papabile concorrente di Tale e Quale Show

Secondo quanto riferito dal settimanale Vero Tv, proprio Katia Ricciarelli sarebbe tra i papabili concorrenti di Tale e Quale Show 2022, il programma di successo condotto da Carlo Conti.

In attesa della nuova edizione, in scena su Rai1 nel prossimo autunno, proprio l’ex del GF Vip potrebbe entrare a far parte del cast del programma che lo scorso anno ha visto Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, entrambi reduce dalla precedente edizione del reality di Alfonso Signorini.

Tuttavia Carlo Conti aveva puntato anche su altri ex Vipponi quali Francesco Monte e Pago. Recentemente si era parlato anche di un possibile coinvolgimento di Jessica Selassié, vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip, che però aveva detto di vederci meglio le sue due sorelle, Clarissa e Lulù.