Nelle passate ore Vittoria Deganello è diventata mamma della piccola Ginevra. La bambina è figlia di Alessandro Murgia, suo ex fidanzato nonché fratello di una ex concorrente dell’ultimo GF Vip, Nicole Murgia. Proprio quest’ultima però, si è sentita in dovere di intervenire per fare delle precisazioni e prendere le distanze da una serie di commenti e messaggi ricevuti dopo il lieto evento (video in apertura).

Nicole Murgia, ex del GF Vip, interviene dopo il parto di Vittoria Deganello

A quanto pare l’ex Vippona sarebbe stata sommersa dai messaggi da parte di coloro che la informavano della nascita della figlia di Vittoria Deganello. A quel punto Nicole Murgia ha deciso di replicare intervenendo a gamba tesa e facendo chiarezza, senza nascondere un certo fastidio. Ecco le sue parole:

Vorrei semplicemente dire a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi che è nata Ginevra, che lo so! Anche per ricordarvi che è la figlia di mio fratello e mio fratello è là ovviamente, perché è il papà. Non ho nient’altro da aggiungere su questa cosa. Non ho bisogno di teatrini social. Sono inutili per me in questo momento.

La Murgia evidentemente non avrebbe gradito particolarmente l’insistenza di alcuni utenti social che avrebbero messo bocca in una situazione comprensibilmente delicata. Ed ha ricordato al tempo stesso come di mezzo ci sarebbero dei minori: