“I miei ex mi rubavano i soldi”, la confessione shock di Shaila e la brutta frase di Lorenzo

Nella notte, tra confessioni e rivelazioni, Shaila Gatta ha condiviso con Eva Grimaldi dubbi e pensieri che hanno lasciato i fan a bocca aperta. L’ex velina, visibilmente provata, ha raccontato di essere in un momento di grande confusione, soprattutto dopo alcune affermazioni fatte da Lorenzo Spolverato sotto le coperte.

Shaila svela la brutta frase di Lorenzo

“Certe volte ci mettiamo sotto le lenzuola, ma non per fare quelle cose, anche per parlare. Oggi ci siamo dette delle cose…”, ha rivelato Shaila, aprendo uno squarcio su una relazione che sembra sempre più complicata.

Durante il confronto, Shaila ha condiviso un momento particolarmente teso con Lorenzo. Lui le avrebbe detto: “Anche io sono un re! E poi decido io se trattarti o meno da regina e nel caso quando farlo. La cosa che devi cambiare è il tuo ideale di uomo se vuoi stare con me”.

Parole che hanno lasciato l’ex velina stordita e piena di dubbi. “Lui è molto bravo a parlare e mi ha stordito. Sono andata in confusione. A un certo punto mi ha chiesto se ero innamorata di lui e ho risposto che non lo so più, perché mi ha scombussolata davvero”.

Relazioni passate e il ricordo di Sasa

Nel corso della chiacchierata con Eva Grimaldi, Shaila ha anche fatto un bilancio delle sue relazioni passate, raccontando esperienze difficili e qualche rimpianto. “In tutte le mie relazioni passate io ho sempre pagato tutto, ho sempre cacciato soldi e mi hanno sempre rubato i soldi, ho pagato per tutti”, ha confessato. Tuttavia, ha ricordato con affetto la sua ultima relazione, definendola un raro esempio di amore sincero.

“Parlo di Sasa. Con lui ero una principessa e lui non me lo sono saputo tenere. Un caro saluto a Sasa, a lui non ho saputo dare il giusto valore”, ha aggiunto, lasciando intravedere una nota di malinconia.

Eva Grimaldi mette in guardia Shaila

Davanti a queste rivelazioni, Eva Grimaldi ha cercato di offrire supporto, mettendo in guardia Shaila da Lorenzo, che “reciterebbe un copione”. La tensione tra i due concorrenti sembra quindi destinata a crescere, alimentando dubbi e sospetti.