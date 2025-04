Chi è Jasmine Carrisi, concorrente The Couple: ex fidanzato gay, chirurgia e Romina Power

Con l’ingresso nel reality The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, Jasmine Carrisi affronta la sua prima vera prova televisiva, non solo come concorrente, ma anche come personaggio pubblico che si mette a nudo. Al suo fianco, l’ex fidanzato e attuale migliore amico Pierangelo Greco, truccatore professionista e tiktoker, che ha già fatto parlare di sé per la sincerità delle sue dichiarazioni.

Jasmine Carrisi a The Couple, chi è: tutto sul suo conto

Jasmine e Pierangelo si sono conosciuti sui social e si sono frequentati per circa due mesi, ai tempi del liceo a Lecce. Poi la rivelazione personale da parte di lui: “Ci siamo lasciati e dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con Jasmine potevo solo condividere i trucchi”. Parole che definiscono un legame raro, oggi evoluto in una profonda amicizia.

Nel video di presentazione ufficiale del programma, Greco racconta con trasparenza la loro storia, mentre Jasmine si mostra tranquilla e pronta ad affrontare la sfida. Il loro rapporto è stato descritto con ironia dalla stessa Carrisi: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex diventato gay”, frase destinata a diventare virale.

Chi è Jasmine Carrisi: musica, università e debutto in tv

Nata a Cellino San Marco il 15 giugno 2001, Jasmine è figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Dopo il diploma in Puglia, si trasferisce a Milano per studiare Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Nel frattempo, coltiva la passione per la musica e il canto, pubblicando diversi singoli e partecipando a programmi come The Voice Senior (2020, accanto al padre) e Dancing with the Star in Georgia (2023).

Single dichiarata, Jasmine aveva raccontato a Verissimo di aver presentato solo un fidanzato al padre, Al Bano. “Ma non ero pronta, avevo bisogno dei miei spazi, di creare la mia personalità da sola”, aveva detto, senza mai chiarire ufficialmente a chi si riferisse. È noto, però, che la relazione più duratura sia stata con Alessandro Greco, con cui è stata legata per tre anni.

Le critiche, la chirurgia estetica e le polemiche social

Negli ultimi anni Jasmine ha affrontato numerose critiche sui social, in particolare legate al suo aspetto fisico. In più occasioni, è stata accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica, insinuazioni mai realmente confermate né smentite. Lei ha preferito rispondere con stile, mostrando sicurezza e determinazione: qualità che, oggi, porterà anche all’interno della casa di The Couple.

Il rapporto con Cristel e Romina Carrisi, e la distanza con Romina Power

Tra le curiosità emerse nel tempo, anche quella relativa ai rapporti familiari. Se con le sorellastre Cristel e Romina Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power, il legame è profondo (“Mi confido con loro, mi aiutano sempre”, ha detto Jasmine), con Romina Power il discorso cambia.

La giovane Carrisi ha chiarito pubblicamente: “Con Romina Power non ho rapporto. Ci salutiamo, ma finisce lì. Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma non fa parte del mio nucleo”. Una dichiarazione che ha acceso il dibattito tra i fan della storica coppia Al Bano-Romina, ma che mostra ancora una volta la determinazione di Jasmine nel tracciare la propria identità, lontano da etichette e confronti.