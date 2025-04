Chi è Pierangelo Greco, a The Couple con Jasmine Carrisi: ex fidanzati e TikTok

Truccatore professionista, content creator da migliaia di follower su TikTok e ora volto del nuovo reality di Canale 5, The Couple: Pierangelo Greco fa il suo ingresso nel mondo della televisione al fianco della sua ex fidanzata Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Chi è Pierangelo Greco, a The Couple con Jasmine Carrisi

Una scelta di coppia che ha subito fatto discutere, anche per la sincerità disarmante con cui Pierangelo racconta la sua storia personale, senza filtri. “Eravamo fidanzati, poi ho capito di essere dell’altra sponda”, ha dichiarato con naturalezza, confermando un legame forte e sincero con Jasmine, nonostante la fine della loro relazione sentimentale.

Pierangelo Greco, dal makeup al piccolo schermo: la sua prima volta in tv

Conosciuto soprattutto online per i suoi tutorial e contenuti virali nel mondo beauty, Pierangelo è uno dei make-up artist più seguiti tra le nuove generazioni. Il suo stile ironico e la sua grande competenza tecnica gli hanno valso una fanbase solida, in particolare su TikTok, dove i suoi video collezionano migliaia di visualizzazioni.

Ora, il salto in tv. The Couple, in onda da stasera su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, sarà l’occasione per Pierangelo di farsi conoscere dal grande pubblico, mostrando non solo la sua personalità creativa, ma anche il lato umano di una storia d’amicizia e affetto che va oltre ogni etichetta.

Nel caso di Pierangelo e Jasmine, il pubblico assisterà a una convivenza tra due ex fidanzati che oggi si considerano migliori amici. Una dinamica rara nella tv italiana, che potrebbe attirare l’attenzione di chi cerca storie autentiche e fuori dagli schemi.

In una dichiarazione ironica e affettuosa, Jasmine Carrisi ha commentato la loro partecipazione al programma con una frase destinata a diventare virale: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex diventato gay”. Una battuta che sintetizza alla perfezione il loro spirito e la leggerezza con cui si presentano al pubblico, pronti a sorprendere e a mettersi in gioco senza pregiudizi.

Il loro rapporto, evolutosi da amore a forte amicizia, potrebbe essere uno dei pilastri narrativi della prima edizione di The Couple, portando in scena un messaggio di accettazione, maturità e rispetto reciproco che raramente trova spazio nei reality italiani.