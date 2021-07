Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati i primi protagonisti del falò di confronto di Temptation Island il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Ex di Temptation Island: “Bisciglia scocciato da Valentina e Tommaso”

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, ex coppia di Temptation Island oggi in attesa del primo figlio, intervistati da Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più”, il suo programma in onda su Radio Radio, non sono stati clementi con Tommaso e Valentina, apostrofandoli come finti.

Oronzo, in particolar modo, ha espresso i suoi dubbi in merito: “La vedo una storia finta, lui non lo capisco…”.

Secondo la ex coppia di Temptation Island, anche Filippo Bisciglia si sarebbe visibilmente scocciato durante il falò di Tommaso e Valentina:

Secondo me Filippo si è un po’ scocciato al falò. Quando sento dire che la redazione… , sono cavolate, la redazione non ti dice nulla anzi.

Poi il commento su Tommaso:

Ha avuto una reazione stranissima. Se non hai interesse ci sta. Lui poi ha avuto un cambiamento assurdo. Non so, lo può avere dopo un anno.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola aspettano il primo figlio

Siamo felicissimi. Siamo proprio su un altro pianeta, non vediamo l’ora. La gravidanza è stata assolutamente cercato, siamo molto fortunati.