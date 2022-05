Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, intervistata da SuperGuidaTv ha svelato un retroscena sull’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2022 in onda attualmente su Canale 5.

Matilde Brandi ha anche svelato di essere stata ad un passo per partecipare all’Isola dei Famosi:

Adoro Ilary Blasi e la sua conduzione, lei è romana ed è molto vicina a me. Mi è dispiaciuto molto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali. Adoro l’isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare, lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare.