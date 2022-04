Dopo il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi (per la seconda volta), Antonio Zequila potrebbe essere pronto per diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne Vip.

L’ex del Grande Fratello Vip nuovo tronista di Uomini e Donne?

Intervistato tra le pagine del settimanale Mio, l’ex gieffino parla di questa possibilità. Come ben sapete, Temptation Island sarebbe stato cancellato dal palinsesto Mediaset per l’estate 2022 e, più di qualcheduno, ha avanzato la possibilità di vedere in onda Uomini e Donne in chiave vip al suo posto.

Tra i potenziali tronisti potrebbe esserci proprio l’ex protagonista del Grande Fratello Vip che al settimanale ha commentato questa indiscrezione:

Stimo tanto Maria De Filippi, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente. Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata.

Intervistato da SuperGuidaTV, proprio Zequila aveva lanciato l’appello alla Queen:

Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. E’ una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma.