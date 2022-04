Stefania Orlando dal prossimo 6 maggio sarà tra i protagonisti di “Questa è casa mia”, il nuovo show di Real Time condotto da Tommaso Zorzi, suo amico ed ex collega di reality show.

Stefania Orlando parla di Tommaso Zorzi

Intervistata dagli amici di SuperGuidaTv, la Queen della Mesopotamia antica ha parlato della sua amicizia con Tommaso Zorzi, nata al Grande Fratello Vip e proseguita anche fuori:

Noi in realtà ci siamo ritrovati altre volte prima di questo programma, non abbiamo mai sospeso questa nostra frequentazione. Sicuramente lavorare insieme è stato interessante, viene da un format inglese e secondo me meglio non spoilerare troppo. Io sono rimasta in contatto con tutti i ragazzi del Grande Fratello.

Stefania Orlando ha parlato pure della sua esperienza con Tale e Quale Show:

Tale e Quale già volevo farlo qualche anno fa, avevo fatto il provino ma forse non era il momento giusto. Quando è arrivato il momento ho pensato chi me l’ha fatto fare, non si tratta solo di imitare la voce ma anche le movenze. Qualcosa è venuta bene, qualcosa benino e qualcuna maluccio ma sono contenta.

“Altri reality dopo il GF Vip?”, la sua risposta

E, in ultimo, chiarisce che al momento ha messo i reality show in pausa:

Il Grande Fratello Vip è stato il mio primo reality, pensavo di non essere adatta. Alfonso mi ha chiamato e ho accettato con grande consapevolezza di essere una donna appagata è risolta. Ho avuto un grandissimo riscontro, ma non prendo le distanze assolutamente. Ora sono immersa in altri progetti, ma mai dire mai nella vita per un altro reality. Ad ora non è in progetto.