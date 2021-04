Riccardo Marcuzzo dopo aver vinto il circuito di canto ormai sei anni fa, ha commentato il cambiamento di Amici 20 dove i talenti in gara possono modificare le cover a piacimento inserendo le loro barre e possono presentarsi sul palcoscenico vestiti come meglio credono.

Cosa ne penso di Amici quest’anno? Spacca, spacca di brutto hanno fatto bene. Si sono sdoganate le cover perché son diventati pezzi propri. Io ci provavo in tutti i modi: ‘Ma non posso scrivere qualcosa? No!’, ‘Posso vestirmi come voglio? No! Devi essere blu’, spacca… grandi!