Ex ballerino di Amici di Maria in arresto cardiaco dopo il vaccino

Il ballerino Santo Giuliano, l’ex amato volto di Amici di Maria, ha raccontato la sua drammatica testimonianza su Instagram dopo la prima dose del vaccino Pfizer: “Ho avuto un arresto cardiaco”.

“A distanza di cinque giorni dalla prima dose”, scrive, “mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco”.

Ad accompagnare il suo post Instagram è stato un video nel quale Santo Giuliano, dalla sua stanza di ospedale aggiorna i suoi follower sulle sue attuali condizioni di salute:

Ho avuto la febbre per due giorni, ed il giorno 18 ha iniziato ad abbassarsi. Il 19 sera mentre parlavo con la mia famiglia ho iniziato a sentire un dolore forte al petto, come una pressione fortissima. Mi mancava il respiro ed avevo un po’ di dolore in gola.

Mi trovo a Dubai per lavoro e per il lavoro che sto facendo mi è stato chiesto di fare il vaccino.

Da qui la decisione di chiamare un’ambulanza, che ha eseguito un elettrocardiogramma che ha riportato valori normali.

Il giorno successivo il direttore artistico con il quale sta lavorando, guardandolo gli ha consigliato di recarsi in ospedale.

Anche lì l’elettrocardiogramma era normale ma dal prelievo del sangue è emersa un’anomalia:

Hanno chiamato un cardiologo e mi hanno portato subito in camera intensiva. Il cuore pian piano si è fermato finché non si è spento.

Mi hanno ripreso, mi ricordo che mi sono svegliato e in camera c’erano tante persone e mi hanno aiutato finchè non mi sono sentito meglio e poi da lì mi hanno tenuto monitorato per tutto il tempo e hanno capito che c’era un’infiammazione al cuore e tutto questo è dovuto al vaccino.

L’ex volto di Amici di Maria non si è detto affatto contrario al vaccino. Tuttavia nel suo caso i medici gli hanno sconsigliato di sottoporsi alla seconda dose di Pfizer per via della reazione che gli ha provocato:

Sono morto per un secondo e mi hanno ripreso. Se per caso vi fate il vaccino e sentite qualsiasi sintomo chiamate subito l’ambulanza.