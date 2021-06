Amici di Maria: un volto storico torna alla base, ecco di chi si tratta

Luca Zanforlin, che di recente ha pubblicato il suo nuovo romanzo dal titolo Diversity Hotel, tornerà ufficialmente ad Amici di Maria De Filippi tra gli autori. L’anteprima è dei colleghi di BubinoBlog, ecco i dettagli.

Ho cominciato a lavorare inviando una semplice lettera, nemmeno un curriculum a Mediaset. Mi hanno chiamato, ho fatto un colloquio e pochi mesi dopo già lavoravo. Prima di allora non avevo mai lavorato in tv , di mio avevo una laurea in lettere e filosofia e un master in comunicazione.

Zanforlin ricorda l’incontro con Maria De Filippi:

Successivamente qualche anno di “pausa”.

L’autore TV, oggi, è prontissimo per fare ritorno all’ovile:

Il lavoro dell’autore non si improvvisa. Ma quello che Maria mi ha insegnato maggiormente è che per fare questo lavoro occorre soprattutto osservare ed ascoltare e non fare i “fenomeni”. Maria per me è la tv, amo il suo modo di “fare” i programmi e il suo modo di lavorare.