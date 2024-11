Enzo Paolo Turchi lascia il Grande Fratello: la commovente rivelazione – VIDEO

Una notizia che ha sconvolto i fan del Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi ha deciso di abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Dopo settimane passate tra risate, discussioni e prove, il noto coreografo ha scelto di tornare alla sua vita, lontano dai riflettori ed ha spiegato, commosso, il motivo.

Enzo Paolo Turchi lascia definitivamente il Grande Fratello

Durante la diretta, Turchi ha spiegato le ragioni della sua decisione, sottolineando l’importanza della famiglia: “Lascio la casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo”. Il ballerino ha voluto smentire categoricamente le voci che lo volevano impegnato in un nuovo progetto lavorativo, chiarendo che la sua priorità è sempre stata la sua famiglia, composta dalla moglie Carmen Russo e dalla figlia Maria.

Nonostante l’addio prematuro, Enzo Paolo Turchi ha ammesso di aver vissuto un’esperienza intensa e ricca di emozioni all’interno della casa del Grande Fratello. “Ho sempre detto che il Grande Fratello l’ho vinto quando mi hanno chiamato”, ha dichiarato il coreografo, sottolineando come il reality show gli abbia permesso di affrontare e superare alcune difficoltà personali:

E’ stato duro. Senza escludere nessuno. Spero che, da parte mia, vi abbia lasciato qualcosa, che vi possa servire nella vita. Non vi ho dato consigli ma ho detto solo la mia esperienza che i più grandi devono tramandare. Non cambiate, migliorate quello che avete. Sappiate che, veramente, vi voglio bene. E ringrazio per tutto quello che mi avete dato, mi è servito a superare dei problemi. Sono riuscito a parlare dei miei problemi con qualcuno senza nessun interesse. E’ un gioco, non dimenticatevelo. La mia famiglia è importante. Ogni tanto, ricordatevi di me.

Un futuro da guest star della Casa

Nonostante l’addio definitivo, il legame tra Enzo Paolo Turchi e il Grande Fratello non si interrompe. Alfonso Signorini ha infatti proposto al ballerino di tornare nella casa come guest star per tenere delle lezioni di danza: “Ti dico potrai entrare nella casa a fare tanti balletti, per proporre al pubblico qualcosa di bello da vedere”.

L’uscita di scena di Enzo Paolo Turchi ha commosso il pubblico e i suoi compagni d’avventura. Il coreografo ha lasciato un segno indelebile nella casa del Grande Fratello, dimostrando di essere non solo un grande professionista, ma anche una persona generosa e altruista.

Enzo Paolo abbandona definitivamente la Casa di #GrandeFratello. pic.twitter.com/XvyIZVQwL6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2024

La scheda del concorrente

Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, a 75 anni vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo.

Nato nella Napoli del dopoguerra, cresce tra mille difficoltà e racconta che fu la mamma a iscriverlo alla scuola di danza del San Carlo.

Negli anni ‘70 si afferma in tv come coreografo e primo ballerino in numerose trasmissioni cult della Rai e, nel 1971, accompagna Raffaella Carrà nell’iconico ballo del Tuca Tuca. Con Raffaella nasce un sodalizio umano e artistico molto importante, un legame fraterno.

In quegli anni partecipa a varie Canzonissima, Fantastico, Domenica In e anche al Festival di Sanremo. Nel 1983 arriva a Drive in e conosce Carmen Russo che sposa nel 1987. Un grande amore che dura da 42 anni e da cui, 11 fa, è nata Maria.