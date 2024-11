Perché Enzo Paolo ha lasciato il GF: spunta il lutto, ecco di chi

Il Grande Fratello è stato scosso nelle ultime ore da un evento inaspettato che ha coinvolto uno dei suoi concorrenti più carismatici. Enzo Paolo Turchi ha improvvisamente lasciato la Casa più spiata d’Italia, generando un vortice di speculazioni e preoccupazioni tra i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A fare luce sulla situazione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso un’informazione cruciale: “Se a qualcuno interessa, questa sera Enzo spiegherà perché ha lasciato la casa momentaneamente! Pare e sottolineo PARE che sia mancata la zia di Carmen! Ci dispiace molto ma non penso che lui lasciava il programma per questa notizia che è sicuramente molto dolorosa ma c’è gente che è rimasta nella casa con lutti più importanti!”.

Le avvisaglie dell’abbandono

La situazione, in realtà, non giunge del tutto inaspettata. Prima di questo evento, lo stesso Turchi aveva confidato alla coinquilina Pamela di avere un parente in condizioni critiche: “in punto di morte”. Una confessione che ora assume un significato ancora più profondo alla luce degli ultimi sviluppi.

Proprio in queste ore Luca Calvani aveva ipotizzato che l’abbandono fosse legato all’insofferenza del coreografo verso le “tarantelle” di Shaila e Lorenzo. Tuttavia, la realtà si sarebbe rivelata ben più grave e personale, toccando le corde più intime della famiglia Russo-Turchi.

“Il giorno in cui vado via, lei (Shaila) quello dopo farà la lezione” Enzo Paolo aveva servito e al momento, spiace, ma si sta realizzando tutto ciò che aveva previsto.

La scheda del concorrente

Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, a 75 anni vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo.

Nato nella Napoli del dopoguerra, cresce tra mille difficoltà e racconta che fu la mamma a iscriverlo alla scuola di danza del San Carlo.

Negli anni ‘70 si afferma in tv come coreografo e primo ballerino in numerose trasmissioni cult della Rai e, nel 1971, accompagna Raffaella Carrà nell’iconico ballo del Tuca Tuca. Con Raffaella nasce un sodalizio umano e artistico molto importante, un legame fraterno.

In quegli anni partecipa a varie Canzonissima, Fantastico, Domenica In e anche al Festival di Sanremo. Nel 1983 arriva a Drive in e conosce Carmen Russo che sposa nel 1987. Un grande amore che dura da 42 anni e da cui, 11 fa, è nata Maria.