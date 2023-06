Enrico Papi, dopo l’esperienza di opinionista de L’Isola dei Famosi 2023, si è lasciato intervistare da Chi Magazine ed ha svelato di essere fluido confidando come vive il rapporto con la moglie.

Enrico Papi svela di non essere adatto alla monogamia e confida come gestisce il rapporto con la moglie e la fedeltà:

La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire. Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura.

Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro. Quando vedo i profili di coppia, che sia su Instagram o su WhatsApp, tremo.

Mia moglie è una donna troppo intelligente e sa dare le giuste priorità. Noi abbiamo la fortuna di compensarci. Lei è pratica e risolutiva, mentre io sono più visionario. In alcuni momenti siamo complici, in altri amanti, in altri ancora marito e moglie, in altri amici perfetti.