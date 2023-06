“Siediti”, il regista rimprovera Enrico Papi in diretta all’Isola dei Famosi: ecco per quale motivo – VIDEO

Enrico Papi è il classico “discolo” della situazione. Quello che, per intenderci, fa casino in classe ad ogni ora. Per questo motivo, ieri durante la diretta de L’Isola dei Famosi, anche il regista Roberto Cenci lo ha ripreso invitandolo a rimettersi in postazione.

“Siediti”, il regista rimprovera Enrico Papi: cosa è successo all’Isola

“Siediti”, queste le parole dell’autore e regista Roberto Cenci indirizzate ad un disattento Enrico Papi, opinionista de L’Isola dei Famosi al fianco della collaudata Vladimir Luxuria.

Mentre si stava per scoprire il “destino” di Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse, Enrico Papi si è alzato passeggiando in studio.

“Siediti!”, gli ha ordinato il regista dall’alto. L’opinionista, quindi, è tornato nuovamente nella sua postazione.

Papi durante la puntata è stato richiamato sia da Ilary che da Alvin.

Durante la prova apnea tra Helena e Pamela, infatti, proprio l’opinionista si è lamentato ricevendo il commento piccato dell’inviato in diretta dall’Honduras:

Lo svolgimento della prova è in due step. La prova è valida. Helena ha deciso di andare in apnea, ma è una sua scelta. Mi dispiace per te Enrico, ma la prova è valida.

Anche Ilary Blasi ha rimproverato Papi facendogli presente che, dopo nove puntate, avrebbe dovuto imparare le regole della prova in apnea.