Francesca Fagnani è una giornalista molto apprezzata anche per via di “Belve”, il suo talk show Rai che appassiona il pubblico grazie alle irriverenti interviste. Sul palcoscenico di Sanremo 2023, le curiosità sulla sua vita privata si rincorrono: ha un ex marito e un attuale compagno?

Enrico Mentana è il compagno di Francesca Fagnani: ex marito e figli

Come ben sapete Francesca Fagnani è la compagna di Enrico Mentana. La giornalista non ha alcun ex marito e nemmeno figli, a differenza della sua dolce metà che ne ha quattro nati dal suo precedente matrimonio.

Francesca Fagnani è in ottimi rapporti con i quattro figli di Enrico Mentana, tanto da averne parlato nel corso di un’intervista di Vanity Fair:

Vado molto d’accordo e sto davvero bene con tutti e quattro i figli di Enrico. A Natale si gioca agli incastri perfetti, ma è tutto positivo. Sono molto simpatici, non è che siamo una famiglia allargata, però.

E per quanto riguarda dei figli insieme, ha precisato:

Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia, ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi.

La Fagnani ed Enrico Mentana stanno insieme dal 2013:

Conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna. Sui social, non abbiamo mai postato foto insieme.