Emanuela Orlandi, il fratello Pietro non chiede scusa: la verità sui cachet per le ospitate tv

Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di 15 anni sparita misteriosamente nel giugno del 1983, è intervenuto per la prima volta nello studio della trasmissione Verissimo. L’uomo non si è mai arreso e continua a cercare la verità a distanza di 40 anni.

Emanuela Orlandi: il fratello Pietro a Verissimo

Un caso scottante, quello di Emanuela Orlandi, affrontato anche nel corso del rotocalco di Canale 5. Pietro, il fratello della giovane scomparsa, anche al cospetto di Silvia Toffanin ha ribadito di non dovere delle scuse a nessuno:

Non mi sono mai scusato perché non ho mai offeso nessuno. Io ho riportato un audio, non c’erano parole mie, di un componente della banda della Magliana che fa dichiarazioni pesanti su Papa Wojtyla e la questione legata a Emanuela.

L’audio in questione è stato condiviso con il promotore di giustizia vaticana che lo ha convocato per le indagini sulla scomparsa della sorella. Pietro ha poi riferito quella che sarebbe la sua teoria rispetto a quanto accaduto a Emanuela Orlandi:

Quando sono usciti quei documenti (il riferimento è a Vaticanleaks, ndr) tutti li hanno bollati come falsi, ridicoli. Anche dal Vaticano però non hanno mai risposto alla mia domanda su come mai stavano in una cassaforte della Prefettura degli Affari economici. Non ho abbandonato quella pista, credo che Emanuela sia stata portata là e, più che la Banda della Magliana, c’entra Renatino De Pedis. Emanuela è stata presa per ricattare qualcuno e De Pedis è stato utilizzato come manovalanza.

A detta di Pietro Orlandi, il Vaticano sarebbe sempre stato a conoscenza della verità:

Fa di tutto per evitare che la verità possa uscire, altrimenti non mi posso spiegare tutti i comportamenti degli ultimi 40 anni.

Oltre a parlare del caso della sorella, Pietro Orlandi ha anche spiegato, incalzato dalla Toffanin, ciò che prova quando viene accusato di sfruttare il caso della sorella per apparire in tv e ottenere un compenso. A tal proposito la conduttrice ha anche voluto precisare che “Orlandi non ha percepito alcun cachet”. Pietro Orlandi ha chiarito:

Non prendo soldi. Le critiche? Ormai sono abituato.